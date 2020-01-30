Transfermarkt оценивает 24-летнего датчанина в 15 млн евро. Помимо "шпор", в покупке экс-игрока "Баварии" заинтересованы "Арсенал" и "Эвертон".
"Саутгемптон" купил Хёйбьерга у чемпиона Германии в 2016 году за 15 млн евро. В текущем сезоне на его счету 23 матча в АПЛ и одна голевая передача. Контракт полузащитника со "святыми" действует до лета 2021 года.
"Тоттенхэм" интересуется капитаном "Саутгемптона"
Руководство "Тоттенхэма" хочет усилить команду капитаном "Саутгемптона" Пьером-Эмилем Хёйбьергом в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Источник: REUTERS/John Sibley/Action Images
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