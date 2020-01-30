"Вулверхэмптон" подписал полузащитника "Олимпиакоса"

Полузащитник "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе продолжит карьеру в Англии.



Пресс-служба "Вулверхэмптона" в своем твиттере официально объявила о подписании контракта с 24-летним португальцем. О подробностях соглашения не сообщается.



Ранее была информация, что "волки" заплатят "Олимпиакосу" 20 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Поденсе провел 15 матчей, в которых забил три гола.



"Вулверхэмптон" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 24 матчах 34 очка.