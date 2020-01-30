Полузащитник "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе продолжит карьеру в Англии.
Пресс-служба "Вулверхэмптона" в своем твиттере официально объявила о подписании контракта с 24-летним португальцем. О подробностях соглашения не сообщается.
Ранее была информация, что "волки" заплатят "Олимпиакосу" 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Поденсе провел 15 матчей, в которых забил три гола.
"Вулверхэмптон" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 24 матчах 34 очка.
"Вулверхэмптон" подписал полузащитника "Олимпиакоса"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»