Юмтити не стал переходить в "МЮ" зимой

Как сообщает Le Parisien, "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно хотел подписать защитника "Барселоны" Самюэля Юмтити.



Однако французский футболист отказался от переговоров с английским клубом, заявив, что его все устраивает в "Барселоне".



26-летний игрок выступает за "Барселону" с 2016 года, перейдя из "Лиона" за 25 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Юмтити провел 10 матчей за каталонский клуб. Его контракт с "Барсой" истекает летом 2023 года.



"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 24 матчах.