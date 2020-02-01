"Вест Хэм" упустил победу над "Брайтоном", ведя 3:1 к 75-й минуте

"Вест Хэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:3.



Чемпионат Англии



25 тур



Вест Хэм Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион 3:3



Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45+1, 57 - Огбонна, 47 (аг), Гросс, 75, Мюррей, 81.



"Вест Хэм": Фабиански, Диоп, Фредерикс, Крессуэлл, Огбонна, Антонио (Масуаку, 74), Снодграсс (Лансини, 85), Нобл, Соучек (Форналс, 85), Райс, Аллер.



"Брайтон": Райан, Бернардо, Данк, Монтойя (Скелотто, 72), Уэбстер, Муй (Марч, 72), Стивенс, Проппер, Гросс, Троссард, Мюррей.



Предупреждения: Стивенс, 52, Огбонна, 90.