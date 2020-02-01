Источник: "Ювентус" хочет приобрести Ван Дейка за 180 миллионов евро

Защитником "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджилом Ван Дейком интересуется туринский "Ювентус".

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SunSport сообщает, что туринский клуб собирается заплатить за трансфер 28-летнего защитника около 180 миллионов евро.



По информации источника, в "Ювентусе" думают, что защитник захочет поиграть в новом месте, добившись всего в "Ливерпуле".



Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 году из "Саутгемптона" за сумму около 85 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Ван Дейка 34 матча и 4 забитых мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах.