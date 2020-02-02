Моуринью: "Тоттенхэм" играет против "Манчестер Сити", а не Жозе против Хосепа

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити" в рамках 25-го тура АПЛ.

Источник: ФК "Тоттенхэм"