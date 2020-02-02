Португалец вспомнил, как они с Гвардиолой провели три года вместе в "Барселоне". Затем он вспомнил противостояния его "Реала" и "Интера" против "Барселоны" каталонца, а также их дуэль в Манчестере, когда Жозе возглавлял "Юнайтед".
- Это снова не Моуринью против Гвардиолы, а противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер". Это лишь новая глава для нас, - цитирует специалиста Sky Sports.
В конце Моуринью добавил, что он просто хочет выиграть и ничего большего от этого матча не ждёт.
57-летний португалец возглавил "шпор" 20 ноября 2019 года, заняв вакантное место после увольнения Маурисио Почеттино.
Моуринью: "Тоттенхэм" играет против "Манчестер Сити", а не Жозе против Хосепа
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити" в рамках 25-го тура АПЛ.
Источник: ФК "Тоттенхэм"
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