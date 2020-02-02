Гвардиола: "Ливерпуль" не остановить, попытаемся выиграть другие турниры

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал прошедший матч с "Тоттенхэмом" и сказал, что чемпионская гонка для его команды закончена.
Фото: Getty Images
"Да, мы далеки. "Ливерпуль" сейчас неостановим и набрал много очков. Мы же их теряли в играх, похожих на эту. Теперь мы сосредоточимся на других турнирах и постараемся квалифицироваться в Лигу чемпионов. В предыдущих сезонах "Ливерпуль" был силен, но сейчас еще сильнее.

Сегодня неподходящий день, чтобы говорить о том, что делать дальше. В матче Кубка лиги с "Юнайтед" мы пропустили гол после одного удара в створ, создали невероятное количество моментов и проиграли. Матч с "Тоттенхэмом" очень похожий", — цитирует Гвардиолу Goal.

В матче 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" на выезде, а "Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и довел отрыв между командами до 22 очков, что является рекордом английской Премьер-лиги.

Следующий матч в АПЛ подопечные Гвардиолы проведут 9 февраля на своем поле против "Вест Хэма".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Слуцкий в роли неизбежного. "Рубин" выложил твит на злободневную тему
Ракитич мог уйти зимой из "Барселоны"
Промес опасается, что много пропустит из-за травмы
Зинченко извинился перед командой за удаление в матче против "Тоттенхэма"
Бронзовая медаль ЦСКА 2007 года продана в Польше 3
Беланда отказался от перехода в московский "Спартак" 4
"Серьёзный, ответственный. И сильный". Тошич рассказал, как относится к Путину 3
Тошич заявил, что Слуцкий для него самый важный тренер
Это`О: я думал, что "Анжи" будет бороться за Лигу Чемпионов
Конте: хорошо, что мы подписали Лукаку
Цорн: мы - "Спартак" и хотим побеждать в каждой игре 3
Гвардиола: "Ливерпуль" не остановить, попытаемся выиграть другие турниры
Словенский нападающий Дедич: у России была отличная команда в 2009-м 1
Влашич заявил, что останется в ЦСКА, даже если клуб не попадет в ЛЧ 1
Влашич: Чалов может адаптироваться к любому из топ-клубов
Защитник "Сочи" перейдет в "Тамбов"
Червиченко: Семак - нанятый работник. Разбираться с Кокориным - не его дело 5
Это`О: думал, что Шатов перейдет в топ-клуб 1
Цорн рассказал, что "Спартак" вел переговоры по опорнику
"Зенит" поздравил с днем рождения Пике фото его игры рукой в матче с Россией 10
Уткин: Кубок Париматч нужно накачивать значением, чтобы люди покупали подписки. Что для этого сделал канал? 7
"Зенит-2" опубликовал фото Кокорина со сборов
Экс-нападающий сборной Словении: Бийол будет прогрессировать в ЦСКА 1
Милевский: открыл бы ночной клуб "Зеленая миля"
Привет из прошлого Моуринью. Два удара "Тоттенхэма" – и Пеп побеждён
Моуринью одержал крупнейшую победу над Пепом с 2010 года
Футболисты "Зенита" сыграли в пейнтбол 1
Львов считает, что Миллер назначил Семака ответственным по Кокорину 3
"Уголовник в "Зените", вы что, с ума сошли?" Карпов считает, что Кокорина убирали в "больших кабинетах" 25
Моуринью: это победа "Тоттенхэма", а не моя над Гвардиолой 2
Все новости