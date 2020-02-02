Гвардиола: "Ливерпуль" не остановить, попытаемся выиграть другие турниры

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал прошедший матч с "Тоттенхэмом" и сказал, что чемпионская гонка для его команды закончена.

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"Да, мы далеки. "Ливерпуль" сейчас неостановим и набрал много очков. Мы же их теряли в играх, похожих на эту. Теперь мы сосредоточимся на других турнирах и постараемся квалифицироваться в Лигу чемпионов. В предыдущих сезонах "Ливерпуль" был силен, но сейчас еще сильнее.



Сегодня неподходящий день, чтобы говорить о том, что делать дальше. В матче Кубка лиги с "Юнайтед" мы пропустили гол после одного удара в створ, создали невероятное количество моментов и проиграли. Матч с "Тоттенхэмом" очень похожий", — цитирует Гвардиолу Goal.



В матче 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" на выезде, а "Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и довел отрыв между командами до 22 очков, что является рекордом английской Премьер-лиги.



Следующий матч в АПЛ подопечные Гвардиолы проведут 9 февраля на своем поле против "Вест Хэма".