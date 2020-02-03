Лингард попал в сферу интересов "Ромы" и "Атлетико"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может покинуть клуб, передает ESPN.



По данным испанского издания, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы "Рома" и "Атлетико". Сам футбол не планирует покидать "МЮ" в ближайшее трансферное окно, однако со временем ситуация может измениться.



Лингард в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Англии.



"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 25 матчах 35 очков.