Кепа: правильно, что приз лучшему голкиперу назван в честь Яшина

Испанский голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал свое включение в список номинантов на премию имени Льва Яшина в прошлом году.
Фото: AP Photo
"Яшин был фантастическим вратарём, не зря его прозвали Чёрный Паук. К сожалению, у меня не было шансов увидеть его игру, слышал о ней только от очевидцев. Он сделал очень много для позиции вратаря, поэтому считаю правильным, что приз лучшему вратарю мира был назван в его честь. Рад и благодарен, что попал в число номинантов на эту премию. Очень приятно, что моя фамилия была в списке претендентов на этот приз, да ещё и рядом с фамилиями таких людей — выдающихся вратарей современности", — приводит слова Кепы "Окко Спорт".

В прошлом году приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю года, получил бразильский вратарь "Ливерпуля" Аллисон.

Кепа Аррисабалага является самым дорогим голкипером в истории футбола. Летом 2018 он перешел из "Атлетика" в "Челси" за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кепы 43 пропущенных мяча в 31 матче за "синих" во всех турнирах.

Сообщалось, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард недоволен игрой испанского голкипера и намерен просить руководство клуба подыскать испанцу замену.


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Теги: АПЛ Кепа Челси Яшин
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