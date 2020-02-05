Кепа: правильно, что приз лучшему голкиперу назван в честь Яшина

Испанский голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал свое включение в список номинантов на премию имени Льва Яшина в прошлом году.

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