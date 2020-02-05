Гвардиола хочет, чтобы "Ман Сити" усилил состав тремя игроками

По данным The Times, "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно может приобрести трех игроков.



Сообщается, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы руководство клуба подписало ему двух защитников, так как недоволен игрой Джона Стонуса в последнее время. Не исключено, что "Ман Сити" расстанется и с другими защитниками.



Также Гвардиола хочет подписать футболиста атакующего плана в качестве возможной замены Лерою Сане, которого прошлом летом СМИ "сватали" в "Баварию", однако игрок получил травму и остался в команде.



В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах.