Гвардиола хочет, чтобы "Ман Сити" усилил состав тремя игроками

По данным The Times, "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно может приобрести трех игроков.

Сообщается, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет, чтобы руководство клуба подписало ему двух защитников, так как недоволен игрой Джона Стонуса в последнее время. Не исключено, что "Ман Сити" расстанется и с другими защитниками.

Также Гвардиола хочет подписать футболиста атакующего плана в качестве возможной замены Лерою Сане, которого прошлом летом СМИ "сватали" в "Баварию", однако игрок получил травму и остался в команде.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах.


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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