"Манчестер Сити" - главный претендент на Месси в случае его ухода из "Барселоны"

Английский клуб намерен приобрести форварда "Барселоны" Лионеля Месси в случае, если аргентинец решит уйти из каталонского клуба.

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По сообщениям в СМИ "Манчестер Сити" является приоритетным вариантом для Месси, так как игрок знаком со многими людьми работающими в стане "горожан": с Чики Бегиристайном, спортивным директором, Ферраном Сориано, управляющим клуба, и Хосепом Гвардиолой, главным тренером команды.



Ранее сообщалось, что Месси не устраивает интенсивность тренировок нового главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена, назначенного на пост вместо уволенного Эрнесто Вальверде. Кроме того, Месси вступил в открытый конфликт с спортивным директором клуба Эриком Абидалем.



В нынешнем сезоне на счету 32-летнего аргентинца 24 матча за "Барселону", в которых Месси забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.