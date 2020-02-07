Футболисты "Ливерпуля" получат около 4 миллионов фунтов за победу в АПЛ

Стала известна сумма премиальных игроков "Ливерпуля" за победу в Английской премьер-лиге.

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По информации Daily Mai, каждый игрок, выходивший на поле в этом сезоне в матче АПЛ, сможет получить определенную часть от суммы в около 4 миллионов фунтов, выделенных на всю команду. Отдельные премиальные предназначены для главного тренера Юргена Клоппа, согласно его контракту с мерсисайдским клубом.



"Ливерпуль" после 25-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 73 очка. Ближайший преследователь, "Манчестер Сити", отстает от "красных" на 22 очка.



Следующий матч в АПЛ "Ливерпуль" проведет на выезде с "Норвичем" 15 февраля.