"Манчестер Юнайтед" направил жалобу на издание The Sun

Руководство "манкунианцев" направило жалобу в независимую организацию по стандартам прессы на издание The Sun, в связи с публикациями о нападении группы недовольных фанатов на дом Эда Вудворда.

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"Клуб считает, что газета The Sun получила уведомление о предполагаемом нападении, преступном причинении ущерба и намерении запугать. А журналист присутствовал, когда все это происходило. Качество фотографий, сопровождающих материал, также указывает, что на месте был фотограф.



Журналист не только не выполнил основную обязанность ответственного члена общества – сообщать о готовящемся преступлении и предотвращать потенциальную опасность и преступный ущерб, но своим поощрял преступников. Мы считаем, что это нарушение как кодекса организации по стандартам прессы, так и журналистской этики", — сообщается в публикации на официальном сайте "Манчестер Юнайтед".



Напомним, что 28 января 20 фанатов с файерами напали на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Видео с места происшествия было опубликовано под названием "Эд Вудворд умрет". Как анонимно сообщает один из нападавших, этим жестом они выразили недовольством руководством и, в частности, решениями принимаемыми Эдом Вудвордом на его посту. "МЮ" подтвердил факт нападения на дом одного из сотрудников.



"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 35 очков. Следующий матч "красных дьяволов" в чемпионате пройдет 18 февраля против "Челси" на "Стэмфорд Бридж".