"Ливерпуль" хочет продлить контракт с ван Дейком

Как сообщает Football Insider, "Ливерпуль" хочет продлить соглашение с защитником Вирджилом ван Дейком.



Отмечается, что руководство клуба предложило голландцу улучшенный контракт. Его зарплата в случае продления составит 150 тысяч фунтов в неделю.



Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с зимы 2018 года, перейдя из "Саутгемптона" за 70 миллионов фунтов. В прошлом году футболист вместе с командой выиграл Лигу чемпионов.



Ранее сообщалось, что ван Дейка хотел приобрести "Ювентус", но "Ливерпуль" ответил отказом.