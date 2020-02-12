Анчелотти: хотим сделать "Эвертон" конкурентоспособным в Англии и в Европе

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что намерен отработать свой контракт с "ирисками" до конца.



"Мое соглашение с "Эвертоном" рассчитано на четыре с половиной года, и планирую до конца его отработать. Потом, если мне предложат, я бы продлил контракт. Мы хотим сделать "Эвертон" конкурентоспособным в Англии и в Европе. Уверен, что с каждым годом будем прибавлять", - цитирует итальянца пресс-служба клуба.



"Эвертон" в нынешнем сезоне набрал 36 очков и занимает седьмое место в чемпионате Англии.