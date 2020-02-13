Отаменди летом может покинуть "Манчестер Сити". Игрок хочет вернуться в "Ривер Плейт"

Агент защитника "Манчестер Сити" Николаса Отаменди не исключает, что футболист может покинуть клуб ближайшим летом.



"Он хочет завершить карьеру в Аргентине, в "Ривер Плейте". До смерти хочет туда вернуться. Ему хорошо в Англии, он много играет, но не исключаю, что он уйдет, если "Ривет" его пригласит. Летом все может произойти", - цитирует агента TyC Sports.



31-летний Отаменди перешел в "Сити" летом 2015 года из "Валенсии". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Контракт Отаменди с клубом истекает летом 2021 года.