"Не удивлены решению УЕФА". В "Манчестер Сити" прокомментировали исключение из Лиги чемпионов

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала официальное заявление в связи с отстранением клуба из Лиги чемпионов в ближайшие два сезона.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Также, напомним, "горожане" заплатят штраф в размере 30 миллионов евро.



"Мы разочарованы, но не удивлены этим решением. "Манчестер Сити" будет обжаловать это в CAS (спортивном арбитражном суде)", - говорится в сообщении английского клуба.



Отстранение от еврокубков связано с тем, что "Сити" в период с 2012 по 2016 год завышал суммы спонсорских выплат для того, чтобы скрыть убытки.