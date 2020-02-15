По информации Daily Mail, семья Глейзеров установила стартовую цену для переговоров о продаже "Манчестер Юнайтед" в 2,4 миллиарда фунтов.
Также новому владельцу "МЮ" придется раскошелиться на 200 миллионов фунтов для реконструкции стадиона "Олд Траффорд".
Глейзеры владеют клубом с 2005-го года. Сумма покупки на тот момент составила 790 миллионов фунтов.
Отметим, что многие фанаты "красных дьяволов" выступают против политики американских владельцев клуба.
В чемпионате Англии 2019/2020 "Манчестер Юнайтед" занимает девятую строчку в таблице, имея в своем активе 35 очков.
Семья Глейзеров продаст "МЮ" за сумму более 2,4 миллиарда фунтов
Стала известна сумма, за которую владельцы "Манчестер Юнайтед" расстанутся с клубом.
Фото: Getty Images
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