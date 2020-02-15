"Это настоящий шок. Вау! Они добились исключительных результатов на футбольном поле. Об остальном я не знаю. Ты веришь людям, с которыми работаешь. Я по-настоящему сочувствую им, Пепу и футболистам, но как есть – так есть. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше.
Очевидно, это серьезная ситуация. Но то, как они играли в футбол, было потрясающе и навсегда таковым останется", – приводит слова Клоппа BBC.
Вчера вечером УЕФА сообщил о решении исключить "Манчестер Сити" из еврокубков на два года за нарушение финансового фэир-плей. "Горожане" завышали показатели спонсорских выплат в 2012 и 2016-м году, чтобы не показывать убыточные показатели.
Сегодня в СМИ появилась информация, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может покинуть клуб по причине еврокубкового бана.
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Клопп прокомментировал отстранение "Сити" от еврокубков
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию об отстранении "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках.
Фото: Getty Images
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