Клопп прокомментировал отстранение "Сити" от еврокубков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию об отстранении "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках.

Фото: Getty Images

"Это настоящий шок. Вау! Они добились исключительных результатов на футбольном поле. Об остальном я не знаю. Ты веришь людям, с которыми работаешь. Я по-настоящему сочувствую им, Пепу и футболистам, но как есть – так есть. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше.Очевидно, это серьезная ситуация. Но то, как они играли в футбол, было потрясающе и навсегда таковым останется", – приводит слова Клоппа BBC.Вчера вечером УЕФА сообщил о решении исключить "Манчестер Сити" из еврокубков на два года за нарушение финансового фэир-плей. "Горожане" завышали показатели спонсорских выплат в 2012 и 2016-м году, чтобы не показывать убыточные показатели.Сегодня в СМИ появилась информация, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может покинуть клуб по причине еврокубкового бана.