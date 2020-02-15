"Манчестер Сити"? Я не знаю, что изменится в Европе, но это точно никак не повлияет на наши две встречи. "Манчестер Сити" — все еще сильная и конкурентоспособная команда", — приводит слова Зидана Marca.
Также главный тренер сливочных отметил возвращение в общую группу бельгийца Эдена Азара, сказав что игрок в порядке и тренируется с командой.
Два дня назад УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках на два года за нарушение правил ФФП. Клуб скрывал подробности спонсорских соглашений в 2012-м и 2016-м году.
"Реал" встретится с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч пройдет в Испании 27 февраля, ответная игра состоится 18 марта в Манчестере.
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Зидан рассказал, что думает об отстранении "Сити" от еврокубков
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.
Фото: Getty Images
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