Зидан рассказал, что думает об отстранении "Сити" от еврокубков

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити"? Я не знаю, что изменится в Европе, но это точно никак не повлияет на наши две встречи. "Манчестер Сити" — все еще сильная и конкурентоспособная команда", — приводит слова Зидана Marca.

Также главный тренер сливочных отметил возвращение в общую группу бельгийца Эдена Азара, сказав что игрок в порядке и тренируется с командой.

Два дня назад УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках на два года за нарушение правил ФФП. Клуб скрывал подробности спонсорских соглашений в 2012-м и 2016-м году.

"Реал" встретится с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч пройдет в Испании 27 февраля, ответная игра состоится 18 марта в Манчестере.

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Теги: Зидан Реал Манчестер Сити Лига чемпионов
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