"Лацио" сделал предложение по трансферу Жиру

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассматривает предложения о дальнейшем продолжении карьеры.

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Срок контракта Оливье Жиру и "Челси" заканчивается ближайшим летом. В связи с этим, форвард уже может вести переговоры с другими клубами.



Предложение игроку сделал римский "Лацио", но Жиру еще не дал ответ римлянам.



Ранее футболистом интересовались "Интер" и "Тоттенхэм".



Жиру перешел в "Челси" в январе 2018-го года из "Арсенала" за 17 миллионов евро. Всего в составе "Челси" Жиру сыграл 70 матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.



В этом сезоне Жиру редко проходит в состав "Челси" и провел всего 7 матчей за "синих", в которых отметился одним забитым голом (в августе прошлого года в матче за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля").