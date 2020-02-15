Срок контракта Оливье Жиру и "Челси" заканчивается ближайшим летом. В связи с этим, форвард уже может вести переговоры с другими клубами.
Предложение игроку сделал римский "Лацио", но Жиру еще не дал ответ римлянам.
Ранее футболистом интересовались "Интер" и "Тоттенхэм".
Жиру перешел в "Челси" в январе 2018-го года из "Арсенала" за 17 миллионов евро. Всего в составе "Челси" Жиру сыграл 70 матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.
В этом сезоне Жиру редко проходит в состав "Челси" и провел всего 7 матчей за "синих", в которых отметился одним забитым голом (в августе прошлого года в матче за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля").
"Лацио" сделал предложение по трансферу Жиру
Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассматривает предложения о дальнейшем продолжении карьеры.
Фото: Reuters
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