"Челси" и "Манчестер Юнайтед" опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Англии.
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Батшуайи, Педро.
"Манчестер Юнайтед: де Хеа, Ван-Биссака, Бэйли, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Фернандеш, Джеймс, Марсьяль.
Стали известны стартовые составы "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Англии.
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