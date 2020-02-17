"К счастью, в мое время ВАР не было". Сульшер прокомментировал игру с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Челси" в рамках чемпионата Англии.

Фото: ФК "МЮ"

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0. При этом после просмотра ВАР были отменены два гола "Челси".



"В защите мы были хороши, но с мячом частенько были небрежны. Отмена голов "Челси"? В футболе такое бывает. Сопернику не повезло.



Нужно ли было удалять Магуайра? Не думаю. Сначала сфолили на нем, потом он просто вытянул ногу. К счастью, когда я играл, ВАР не было. Жиру был на половину во вне игры. Но это считается за офсайд", - цитирует Сульшера ВВС.