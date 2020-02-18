"Не рассчитываю на него в этом сезоне". Моуринью - о травме Сона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сообщил, что в нынешнем сезоне не рассчитывает на нападающего Сон Хын Мина, который выбыл из строя из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Сегодня стало известно, что Сон пропустит несколько недель из-за перелома руки.



"В этом сезоне на него уже не рассчитываю. Даже если скажет, что сможет сыграть два-три матча, это слишком оптимистичный прогноз", - цитирует Моуринью Goal.



В сезоне 2019/2020 на счету Сона 32 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.