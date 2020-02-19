Нападающий "Манчестер Сити" Гибриэл Жезус может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Tuttosport, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован "Ювентус". Трансфер может состояться в летнее межсезонье.
Отмечается, что Жезус готов покинуть клуб после того, как стало известно об исключении "Ман Сити" из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.
В нынешнем сезоне бразилец провел 33 матча и забил 16 голов.
"Ювентус" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Манчестер Сити"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!