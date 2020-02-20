Ловчев: не назвал бы Моуринью особенным

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал работу главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью после вчерашнего матча с "Лейпцигом" в 1/8 Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Спартак"

"Уже не называл бы Моуринью особенным. После Дрогба и компании, когда у него все было великолепно в "Челси", в разных командах у него не так уж и получалось. Он приходил в разные клубы и говорил: «Купите мне того-то и того-то». А в этом матче "Лейпциг" владел мячом под 70 процентов. Я не узнал Моуринью. Вокруг него всегда все кипело, и игроки кипели. После этой игры он говорил с потухшими глазами, это не тот Моуринью", — сказал Ловчев эфире телеканала "Матч ТВ".



Напомним, что во вчерашнем матче плей-офф Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" со счтоем 0:1. Единственный мяч с пенальти забил нападающий Тимо Вернер.



Ответная игра пройдет в Лейпциге 10 марта.



Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре прошлого года, подписав контракт до 2023-го года.



В АПЛ "шпоры" идут на пятом месте, отставая на одно очко от четвертого места, дающего путёвку в ЛЧ.