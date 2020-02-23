Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом". Напомним, встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу "канониров".
"Отличный момент, много голевых моментов. Мы плохо действовали в обороне. Конечно, когда команда пропускает три гола, то она проиграет. Знали, что "Арсенал" играл три дня назад и мог устать в конце матча, но все равно проиграли.
"Эвертон" двигается в верном направлении. Но нам есть чему учиться", - цитирует Анчелотти ВВС.
"Эвертон" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков.
Анчелотти: "Эвертон" двигается в верном направлении
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