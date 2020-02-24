Ван дер Варт: Павлюченко гонял в снежную погоду на "Ламборгини"

Экс-игрок лондонского "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Варт поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Романом Павлюченко.
Фото: AFP
"Играл с Павлюченко в "Тоттенхэм Хотспур", и он шикарный парень, очень весёлый. Ещё и игрок потрясающий. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: "Доброе утро". Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он всё время ездил на белом "Ламборгини", даже когда шёл снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал. Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Он ездил как сумасшедший!", — цитирует Ван дер Варта "Чемпионат".

Роман Павлюченко выступал за лондонский "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год, перейдя из московского "Спартака" за 17 миллионов евро. В составе "шпор" нападающий провел 113 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.

В феврале 2012-го года Павлюченко выкупил московский "Локомотив" за 9 миллионов евро.

В июле 2019-го Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.


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Теги: АПЛ Тоттенхэм Павлюченко Ван дер Варт
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