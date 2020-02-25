Де Брейне заявил, что готов бить пенальти. "Сити" в этом сезоне забил только два из семи

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брейне заявил, что готов взять на себя исполнение пенальти.



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Команда Хосепа Гвардиола в нынешнем сезоне 7 раз пробивала одиннадцатиметровые удары, но забила лишь 2 раза.



"Конечно, почему нет? Но меня это не сильно тревожит. Это нужно нападающим, которые хотят забивать как можно больше. Но на меня это никак не влияет. Если в команде решат, чтобы я бил, я буду бить.



Когда ты побеждаешь, то не думаешь о том, что не забили пенальти. Но когда проигрываешь, то это оставляет свой отпечаток, - цитирует футболиста Manchester Evening News.