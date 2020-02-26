"Манчестер Юнайтед" собирается договориться по трансферу Грилиша до лета

По информации Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" планирует в ближайшее время договориться с "Астон Виллой" по трансферу Джека Грилиша.

Фото: Global Look Press

Действующее соглашение Грилиша с "Астон Виллой" рассчитано до 2023-го года. Отступные 24-летнего игрока составляют 50 миллионов евро.



Руководство "красных дьяволов" планирует как можно быстрее закрыть эту сделку, чтобы не переплачивать за футболиста в случае его вызова в сборную Англии на чемпионат Европы 2020.



В АПЛ 2019/2020 на счету Джека Грилиша 25 матчей в составе "Астон Виллы", в которых он забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.