Решение принимали болельщики, отдавая свои голоса на официальном сайте УЕФА.
28-летний бельгиец забил гол и сделал голевую передачу в выездном матче с "Реалом" и помог своей команде победить со счётом 2:1.
Всего в сезоне 2019/2020 на счету Кевина Де Брёйне 34 матча за "горожан" во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 20 результативных передач. Контракт бельгийца с "Манчестер Сити" рассчитан до 2023-го года.
Ответная игра 1/8 финала ЛЧ между "Манчестер Сити" и "Реалом" пройдёт на "Этихад Стэдиум" 17 марта.
Де Брёйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне назван лучшим игроком недели в ЛЧ.
Фото: Getty Images
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