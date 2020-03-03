Игрокам "Вулверхэмптона" запретили делать сэлфи с фанатами из-за коронавируса

"Вулверхэмптон" опубликовал на своём сайте заявление относительно вспышки коронавируса.

Источник: ФК "Вулверхэмптон"

В нём сказано, что отныне игрокам команды запрещено делать сэлфи с фанатами. Руководство команды понимает все недовольство болельщиков, но называет это решение оправданным.



Также футболистам не рекомендуется посещать публичные мероприятия.



Напомним, в Великобритании зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.