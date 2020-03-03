В нём сказано, что отныне игрокам команды запрещено делать сэлфи с фанатами. Руководство команды понимает все недовольство болельщиков, но называет это решение оправданным.
Также футболистам не рекомендуется посещать публичные мероприятия.
Напомним, в Великобритании зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.
Игрокам "Вулверхэмптона" запретили делать сэлфи с фанатами из-за коронавируса
"Вулверхэмптон" опубликовал на своём сайте заявление относительно вспышки коронавируса.
Источник: ФК "Вулверхэмптон"
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