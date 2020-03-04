Кейн планирует летом перейти в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн в летнее трансферное окно хочет перейти в "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает Goal.com, нападающий сборной Англии не намерен ждать перестройки в "Тоттенхэме" для достижения результатов. Кейн хочет выиграть до завершения карьеры хотя бы один серьезный трофей, поэтому планирует перебраться в команду Оле-Гуннара Сульшера.



Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей и забил 17 голов.