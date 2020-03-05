Руни рассказал, сколько времени понадобится "МЮ" для возвращения на топ-уровень

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед" рассказал, когда манкунианцы смогут вернуться на топ-уровень.



Напомним, команды сегодня встретятся в рамках 5-го раунда Кубка Англии. Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год.



"Для этого понадобится время. Чтобы вернуться в топ, "МЮ" нужно еще два или три года. Для этого нужно кого-то купить и некоторых игроков продать.



Нужно набраться терпения и постараться создать команду, которая сможет бросить вызов "Ливерпулю" и "Ман Сити", которые тоже не сразу стали топами", - цитирует Руни AS.