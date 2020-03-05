Анчелотти не будет дисквалифицирован за удаление в матче с "МЮ"

По итогам матча 28-го тура АПЛ "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти оштрафован на 8 тысяч фунтов стерлингов.



Специалист избежал дополнительной дисквалификации за свое удаление в той встрече. Напомним, после финального свистка Анчелотти в грубой форме высказывал претензии арбитру из-за незасчитанного гола в добавленное время. В итоге судья показал Анчелотти красную карточку.