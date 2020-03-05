Руни: Ромеро мог бы и пропустить после моего удара

Форвард "Дерби Каунти" Уэйн Руни после поражения от "МЮ" (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Англии прокомментировал свой удар со штрафного, когда вратарь манкунианцев вытащил мяч из-под перекладины.



Форвард "Дерби Каунти" Уэйн Руни после поражения от "МЮ" в матче 1/8 финала Кубка Англии прокомментировал свой удар со штрафного, когда вратарь манкунианцев вытащил мяч из-под перекладины.



"Ромеро видимо был не в настроении. Мог бы и пропустить тот гол. Нам нужно было использовать свои моменты. Увы, мы не смогли и проиграли", - приводит слова Руни BT Sport.



Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0. В составе манкунианцев голами отметились Люк Шоу и Игало, на счету которого дубль.