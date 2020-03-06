Главный тренер "Ньюкасла" считает, что в АПЛ тоже будут матчи без зрителей из-за коронавируса

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что в ближайшем будущем матчи чемпионата Англии будут проходить без зрителей из-за коронавируса.



Ранее стало известно, что матчи итальянской Серии А пройдут без зрителей. В АПЛ и чемпионате Франции запретили традиционное рукопожатие перед началом матчей.



"Это уже сделали в Италии. Вероятно, скоро и мы столкнемся. Футбол для болельщиков, но когда стоит вопрос здоровья, нужно к этому прислушаться. Перспектива проведения матчей при пустых трибунах выглядит довольно неизбежно", - приводит слова Брюса Daily Mail.