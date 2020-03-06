Жиру: ситуация с желанием трансфера осталась позади. Хочу остаться в "Челси"

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал, что хочет продолжить свою карьеру в лондонском клубе.



Контракт Жиру с "Челси" истекает ближайшим летом.



"Конечно, я хочу продлить контракт с "Челси". До конца чемпионата еще есть время, нам нужно выигрывать и показывать игру на высоком уровне. Сейчас не время говорить о продлении контракта, но я хочу здесь остаться. Ситуация с желанием трансфера осталась позади", - приводит слова Жиру London Evening Standard.