В матче 29-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0.
Чемпионат Англии
29 тур
Арсенал – Вест Хэм Юнайтед 1:0
Голы: Ляказетт, 80
Арсенал: Лено, Мари, Луис, Папастатопулос, Сака, Озил (Бельерин, 89), Джака, Сибальос, Обамеянг, Пепе (Нелсон, 69), Нкетиа (Ляказетт, 59)
Вест Хэм Юнайтед:Фабиански, Диоп, Крессвел, Огбонна, Ноубл, Райс, Антонио, Форнальс, Боуэн, Нгакия, Аллер
Предупреждения: Форнальс, 9, Папастатопулос, 63, Антонио, 90+3
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм"
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