Счет в матче на 14-й минуте открыл Мэйсон Маунт, а Педро Родригес довёл в первом тайме преимущество "синих" до двух мячей.
Во втором тайме "Челси" забил ещё два гола усилиями Виллиана и Оливье Жиру.
Чемпионат Англии
29 тур
"Челси" - "Эвертон" 4:0
Голы: Маунт, 14, Родригес, 21, Виллиан, 53, Жиру, 54
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Баркли, Виллиан (Анджорин, 71), Жиру (Броя, 86), Родригес
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Сидибе, Динь, Холгейт, Тор Сигурдссон, Дэвис (Кен, 58), Гомеш, Бернард (Уолкотт, 46), Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 79)
Предупреждения: Гомеш, 53, Зума, 84, Холгейт, 90+2
"Челси" разгромил "Эвертон" в 27-м туре АПЛ
Лондонский "Челси" разгромил на своём поле "Эвертон" в матче 27-ого тура АПЛ.
Фото: ФК "Челси"
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