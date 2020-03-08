"Челси" разгромил "Эвертон" в 27-м туре АПЛ

Лондонский "Челси" разгромил на своём поле "Эвертон" в матче 27-ого тура АПЛ.

Фото: ФК "Челси"

Счет в матче на 14-й минуте открыл Мэйсон Маунт, а Педро Родригес довёл в первом тайме преимущество "синих" до двух мячей.



Во втором тайме "Челси" забил ещё два гола усилиями Виллиана и Оливье Жиру.



Чемпионат Англии



29 тур



"Челси" - "Эвертон" 4:0



Голы: Маунт, 14, Родригес, 21, Виллиан, 53, Жиру, 54



"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Баркли, Виллиан (Анджорин, 71), Жиру (Броя, 86), Родригес



"Эвертон": Пикфорд, Кин, Сидибе, Динь, Холгейт, Тор Сигурдссон, Дэвис (Кен, 58), Гомеш, Бернард (Уолкотт, 46), Ришарлисон, Калверт-Льюин (Гордон, 79)



Предупреждения: Гомеш, 53, Зума, 84, Холгейт, 90+2