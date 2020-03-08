Гвардиола: уровень "Манчестер Юнайтед" не подкачал

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед".

goal.com

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе "Олд траффорд", завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 2:0.



"Манчестер Сити" провел хороший матч. Должны были избежать первого пропущенного гола. Во втором тайме мы сыграли неплохо. Поздравляю соперника. Уровень "МЮ" не подкачал.



Что касается ошибки Эдерсона, то они бывают у всех. Он спас команду от одного или двух голов, это выдающийся вратарь", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.