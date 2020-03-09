Моуринью считает, что сможет выиграть трофей с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью считает, что сможет добиться успеха с лондонским клубом.



"Шпоры" завтра на выезде встретятся с "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре "Тоттенхэм" проиграл со счетом 0:1.



"Попробуем выйти в четвертьфинал. Терять нам нечего. Верю в своих парней. Верю, что нам удастся победить.



"Тоттенхэм" не станет единственным моим клубом, с которым я не выиграю трофей. Я побеждал во всех клубах. Верю, что сделаю это и с "Тоттенхэмом", - сказал Моуринью на пресс-конференции.