Матч "Ман Сити" - "Арсенал" перенесен из-за владельца "Олимпиакоса", который заразился коронавирусом

Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", который должен был состояться сегодня, 11-го марта, перенесен на неопределенный срок.

Thee Independent