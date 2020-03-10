Причиной этому стала предосторожность после объявления о том, что у владельца "Олимпиакоса" Вангелиса Маринакиса обнаружили коронавирус.
В конце февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на своем поле принимал греческий клуб. Владелец "Олимпиакоса" присутствовал на матче, а перед ним встретился с членами и сотрудниками "Арсенала", обменявшись рукопожатиями. "Канониры" и "Сити" посчитали, что будет правильным перенести сегодняшнюю встречу по соображениям безопасности.
В то же время отмечается, что руководство АПЛ в настоящее время не планирует откладывать какие-либо другие матчи.
Матч "Ман Сити" - "Арсенал" перенесен из-за владельца "Олимпиакоса", который заразился коронавирусом
Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", который должен был состояться сегодня, 11-го марта, перенесен на неопределенный срок.
Thee Independent
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!