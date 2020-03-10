Несколько игроков "Арсенала" отправлены на 14-дневный домашний карантин

Как сообщает официальный сайт "Арсенала", несколько футболистов команды отправлены на двухнедельный домашний карантин после контактов с владельцем "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусом.

Фамилии игроков не называются.

Ранее стало известно, что из-за Маринакиса был отменен сегодняшний матч чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Маринакис посетил ответный матч Лиги Европы "Арсенал" - "Олимпиакос" и общался с некоторыми игроками лондонского клуба.


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Теги: Арсенал АПЛ
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