"Ювентус" хочет в летнее трансферное окно подписать Харри Кейна

Туринский "Ювентус" рассматривает форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в качестве усиления атакующей линии.

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По информации Tuttosport, руководство "Ювентуса" хочет подписать Харри Кейна в летнее трансферное окно. Альтернативный вариант для усиления линии нападения - нападающий "Интера" Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за "ПСЖ".



Еще одним претендентом на 26-летнего форварда является "Манчестер Юнайтед".



Действующий контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2024-го года.



В настоящее время футболист находится вне футбола из-за разрыва мышцы бедра. Сообщается, что Кейн вернется на поле не меньше, чем через месяц.



В сезоне 2019/2020 Харри Кейн сыграл в 25-ти матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забил 17 голов и стал автором двух результативных передач.