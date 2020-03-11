Футболисты "Ноттингема" не заразились коронавирусом от президента

Как сообщает официальный сайт "Ноттингем Форест", футболисты команды не заразились коронавирусом от владельца клуба Евангелоса Маринакиса.

Ранее стало известно, что Маринакис, который также владеет "Олимпиакосом", заболел коронавирусом.



Футболисты "Ноттингема" прошли тестирование, результаты которого оказались отрицательными.



Напомним, что несколько игроков "Арсенала" после матча с греческим клубом в Лиге Европы были отправлены на домашний карантин. Сегодняшняя встреча между "канонирами" и "Манчестер Сити" была отменена.