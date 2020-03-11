У "Ливерпуля" прервалась беспроигрышная серия на своём поле, которая составляла 42 матча
До этого "красные" проигрывали на своём поле в сентябре 2018-го года. Тогда "Ливерпуль" встречался с "Челси" в Кубке лиги и уступил со счётом 1:2.
Кроме того, вчерашнее поражение стало первым на своём поле в еврокубках за шесть лет. Последний раз "Ливерпуль" проигрывал на международной арене в 2014-м году "Реалу" (0:3). Отметим, что тогда "красных" тренировал Брендан Роджерс.
"Ливерпуль" вчера проиграл на своём в дополнительное время мадридскому "Атлетико" (2:3) и вылетел на стадии 1/8 финала ЛЧ. Первый матч в Мадриде закончился победой "Атлетико" - 1:0.
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"Ливерпуль" проиграл на "Энфилде" впервые за 43 матча
"Ливерпуль" уступил в ответной игре 1/8 финала ЛЧ мадридскому "Атлетико" на своём поле со счётом 2:3.
Фото: Getty Images
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