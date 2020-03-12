На официальном сайте мадридского "Реала" было опубликовано заявление о введении в футбольной и баскетбольной командах карантина. Данная мера объясняется тем, что оба клуба делят тренировочную базу.
В связи с этим, руководство Ла Лиги приняло решение о приостановлении турнира минимум на два тура.
Ближайший матч "Реала" должен пройти на следующей неделе на стадионе "Этихад" против "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что вчера было объявлено о пандемии коронавируса. Из-за этого многие спортивные турниры приостанавливаются, в частности итальянская Серия А.
В "Реале" за неделю до матча с "Манчестер Сити" ввели карантин
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