"Эвертон" может приобрести капитана "Торино" Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти стал одной из трансферных целей "Эвертона"

Фото: Global Look Press

По данным Tuttosport, "ириски" намерены приобрести 26-летнего итальянца уже в ближайшее трансферное окно.



На Белотти претендуют и итальянские клубы: "Интер", "Наполи", "Рома" и "Милан".



Действующий контракт Андреа Белотти с туринским клубом рассчитан до лета 2022-го года.



Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.



В Серии А 2019/2020 Белотти провёл 23 матча за "Торино", в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.