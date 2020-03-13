"В качестве меры предосторожности команда и тренерский штаб в полном составе изолируются на определённый период согласно рекомендациям врачей. Данный шаг был сделан после того, как игрок основы сообщил о симптомах заражения коронавирусом. Клуб находится с ним в постоянном контакте, а также следит за состоянием всех футболистов и работников", — сообщает пресс-служба "ирисок".
Дерби с "Ливерпулем", запланированное на 16-е марта на "Гудисон Парк", не состоится.
Ранее в АПЛ заболел коронавирусом полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Сообщается, что англичанин уже выздоровел и находится в изоляции.
У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты также был выявлен коронавирус.
Матчи ближайшего тура АПЛ пройдут при пустых трибунах.
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"Эвертон" ушёл на карантин из-за коронавируса. У одного из игроков обнаружены симптомы болезни
Официальный сайт "Эвертона" сообщил, что клуб уходит на карантин из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Эвертон"
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