"Эвертон" ушёл на карантин из-за коронавируса. У одного из игроков обнаружены симптомы болезни

Официальный сайт "Эвертона" сообщил, что клуб уходит на карантин из-за пандемии коронавируса.

Фото: ФК "Эвертон"

"В качестве меры предосторожности команда и тренерский штаб в полном составе изолируются на определённый период согласно рекомендациям врачей. Данный шаг был сделан после того, как игрок основы сообщил о симптомах заражения коронавирусом. Клуб находится с ним в постоянном контакте, а также следит за состоянием всех футболистов и работников", — сообщает пресс-служба "ирисок".Дерби с "Ливерпулем", запланированное на 16-е марта на "Гудисон Парк", не состоится.Ранее в АПЛ заболел коронавирусом полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Сообщается, что англичанин уже выздоровел и находится в изоляции.У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты также был выявлен коронавирус.Матчи ближайшего тура АПЛ пройдут при пустых трибунах.